Učenici Tehničke škole u Boru oduševljeni modernom mehanizacijom i tehnologijom u rudniku Čukaru Peki

BOR – Učenici četvrte godine smera Rudarski tehničar u Tehničkoj školi u Boru obavili su stručnu praksu i obišli pogone rudnika „Čukaru Peki”. Ovo je, kako su sami đaci i njihove profesorke istakli, bila izuzetna prilika da se upoznaju sa funkcionisanjem rudnika i radom u različitim pogonima.

Budući da je u kompaniji „Srbija Ziđin Majning” bezbednost na prvom mestu, đaci i profesorke su najpre prošli obuku o bezbednosti i zaštiti na radu. U okviru obuke, učenici Tehničke škole u Boru imali su priliku da vide kako se upotrebljava zaštitna oprema, što im je, kažu, bilo od veoma velike koristi.



Učenica četvrtog razreda smera Rudarski tehničar Teodora Magdić kaže da joj je mnogo značila obuka o bezbednosti koju su obavili pri samom dolasku u rudnik Čukaru Peki, jer planira da svoje školovanje nastavi upravo u oblasti bezbednosti i zaštite na radu.



„Vrlo smo lako razumeli ono za šta nam treba mnogo vremena kada učimo u školi. Zaštitna oprema je veoma bitna, kao i da znamo kako da se ponašamo u pogonima kako bismo zaštitili i sebe, a i druge. Ovde u kompaniji Srbija Ziđin Majning su se zaista potrudili da nam sve objasne i pokažu. Žao mi je što ranije nismo imali stručnu praksu u rudniku, jer bi mi bilo mnogo lakše da savladam gradivo u školi i sve što učim bi mi bilo mnogo jasnije, ali i zanimljivije”, ističe Teodora Magdić.

Maturanti Tehničke škole najpre su obišli pogon za pripremu pasta zasipa, postrojenje koje u Srbiji postoji samo u rudniku Čukaru Peki i upoznali se sa procesom koji se u njemu odvija.



Martin Vojinović, učenik četvrte godine smera Rudarski tehničar, kaže da je srećan što su imali priliku da vide rudnik koji koristi najsavremeniju tehnologiju u proizvodnji, kao i mehanizaciju kojom su učenici Tehničke škole bili najviše oduševljeni.



„Lepo je što nam je omogućeno da vidimo pogone u kojima ćemo verovatno u budućnosti da radimo. Imao sam priliku da vidim mehanizaciju koja se koristi u jami, što je za mene zaista fantastično iskustvo. Voleo bih da češće imamo stručnu praksu u rudniku Čukaru Peki i obilazimo pogone. Nakon što smo videli kako sve ovde funkcioniše, mnoge teorijske stvari koje sam učio u školi su mi sad mnogo jasnije. Vidi se da je tehnologija u rudniku Čukaru Peki na visokom nivou i voleo bih da u budućnosti radim ovde. Planiram da nastavim školovanje i budem rudarski inženjer, zato mi je drago što znam da ovde u Boru postoji rudnik u kojem će mi biti zadovoljstvo da radim”, naglašava Martin Vojinović.



Obilaskom postrojenja za preradu mineralnih sirovina kompanije Srbija Ziđin Majning, đaci ove borske srednje škole upoznali su se sa funkcionisanjem pogona flotacije, drobljenja i filtraže, a posetili su i centralnu kontrolnu sobu.



Učenicima ove škole obilazak i stručna praksa u rudniku mnogo znače, ističe profesorka rudarske grupe predmeta Mirjana Milosavljević.



„ Jedno je videti pogone, a drugo je slušati suvoparnu priču u učionici. Kada učenici obiđu pogone, oni u glavi imaju sliku o tome kako to izgleda i funkcioniše. Sada kad se vratimo u školu i počnemo da sabiramo utiske i pričamo o svemu što smo videli, sve će biti mnogo lakše. I đacima da usvoje to znanje, a i nama profesorima da im bolje objasnimo gradivo. Nadam se da ćemo saradnju sa kompanijom Srbija Ziđin Majning nastaviti i u budućnosti, kako bi naši učenici mogli češće da dolaze na stručnu praksu u rudnik Čukaru Peki. Ovde đaci mogu mnogo brže i lakše da steknu znanja o praktičnim stvarima bitnim za rad u rudniku”, objašnjava Mirjana Milosavljević.



Sa procesom rada u pogonu za pripremu pasta zasipa, učenike je upoznao menadžer ovog postrojenja Nebojša Buđelan.



„Drago mi je što smo imali priliku da ugostimo, nadam se, naše buduće kolege, a sada učenike Tehničke škole u Boru. U okviru stručne prakse koja je za njih organizovana u rudniku Čukaru Peki, obišli su i Pasta zasip, prvo postrojenje tog tipa od kad postoji rudarenje u Srbiji. Pokazao sam im proces dopremanja jalovine iz naših pogona za preradu minerala, kako skladištimo jalovinu, koje uređaje koristimo prilikom pravljenja mešavine koja se stvara u postrojenju Pasta zasip, kao i sistem za dopremanje te mešavine cevovodima do bušotina. Nadam se da će nakon ove stručne prakse biti još odlučniji u tome da nam se u budućnosti pridruže kao kolege u kompaniji Srbija Ziđin Majning”, ističe Nebojša Buđelan, menadžer pogona za pripremu pasta zasipa.



Poseta rudniku Čukaru Peki je, prema oceni učenika i njihovih profesorki iz Tehničke škole u Boru, bilo izvanredno iskustvo za koje se nadaju da će u budućnosti moći da stiču češće, te da će biti u prilici da se i tokom školovanja što bolje upoznaju sa procesom rada u rudniku.



Služba za ljudske resurse kompanije Srbija Ziđin Majning pozvala je učenike Tehničke škole da se prijave na konkurs za program plaćene stručne prakse pomoću koje će steći iskustvo koje će za njih predstavljati odskočnu dasku za dalji razvoj i napredovanje u karijeri.