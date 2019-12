BOR – Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru uhapsili su četrdesetdvogodišnjeg I. B. iz Bora, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa. On se sumnjiči da je 24. decembra na autobuskoj stanici s leđa prišao dvadesetdvogodišnjoj devojci i oteo joj tašnu u kojoj su se nalazili novac i dokumenta. Po nalogu nadležnog tužilaštva, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

