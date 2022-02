Uhapšen zbog prevare 

BOR – Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru uhapsili su P. L. (1978) iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo prevara.

On se tereti da je, u periodu od maja 2021. do 25. februara 2022. godine, prevario više lica od kojih je uzimao novac u iznosu od 300 do 1.500 evra obećavajući im da će ih zaposliti u jednoj kineskoj kompaniji i na taj način sebi pribavio oko 19.000 evra.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Boru, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.