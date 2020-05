Uređen put do vidikovca na Lazarevom kanjonu

BOR – U okviru uređenja lokalnih i atarskih puteva na području grada Bora, lokalna samouprava je obezbedila sredstva za uređenje oko četiri kilometra puta, koji vodi do vidikovca u Lazarevom kanjonu. Put je nasipan rizlom i utaban, tako da je sada do vidikovca moguće doći putničkim vozilom, dok je do skora to bilo moguće samo terenskim vozilima.

Vidikovac u Lazarevom kanjonu pruža jedinstven pogled na kanjon Zlotske reke i jedno je od najatraktivnijih mesta u Srbiji tog tipa, ali je zbog lošeg prilaznog puta malo posećen.

U lokalnoj samoupravi kažu da će uskoro na vidikovcu biti urađen mali letnjikovac za one koji žele da uživaju u pogledu. U cilju proširenja turističke ponude, očekuje se izvođenje studije o mogućnostima i načinu postavljanja još jedne atrakcije, takozvanog zip lajna, metalnog užeta koje bi omogućilo spuštanje od vidikovca do ulaza u Lazarevu pećinu.