Usevi u dobrom stanju

BORSKI OKRUG – Na području borskog okruga posejano je 20.000 hektara pod ozimim usevima. Najzastupljenija je pšenica, dok su ovas, ječam, raž i tritikale posejani na manjoj površini. U toku februara, tokom hladnijeg perioda sa temperaturom i do minus 15 stepeni deo biljne mase je izmrzao. To posebno kod useva koji su bili previše bujni ili nedovoljno razvijeni.

„Previše bujni usevi su izmrzli zbog previše vlage, a nerazvijeni nisu bili spremni za nisku temperaturu. To ne bi trebalo da brine poljoprivrednike, jer su usevi počeli da se regenerišu. Nije izmrzao srž biljke već samo nadzemni deo odnosno lisna masa. Savet proizvođačima je da počnu prihranu useva. Preporuka je da se koristi „KAN“ jer ovo mineralno đubrivo najmanje zakiseljava zemljište i to u dva navrata. Prvu prihranu bi trebalo obaviti što pre, a narednu najkasnije za dve do tri sedmice“, naglasila je Vladica Stefanović, stručni savetnik u PSSS Negotin.

Agronomi savetuju da bi pre prihrane poljoprivredni proizvođači trebalo da odrade hemijsku analizu tla da bi znali koliko azota trenutno ima u zemljištu i tek na osnovu toga da odrede količinu đubriva koju treba primeniti da bi dobili očekivane prinose. Paraleno sa prihranom ozimih useva, povoljne vremenske prilike bi trebalo iskoristiti za pripremu oranica za prolećno setvu. Optimalni rok za pripremu zemljišta za prolećnu setvu trebalo bi da počne kada se temperatura vazduha ustali na oko deset stepeni. Najzastupljenija jara kultura na njivama u borskom okrugu je kukuruz.