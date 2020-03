Uspešan vikend za borske džudiste

U Velikom Gradištu održan je Šampionat Centralne Srbije za juniore gde su nastupali i borski džudisti.

Takmičarka Omladinskog Džudo kluba Bor Anita Zenuni osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 52 kg i plasirala se na državno prvenstvo koje će biti odrzano u Beogradu 14. marta.

Džudo klub „Bor“ na Šampionatu predstavljalo je pet takmičara. Bronzane medalje osvojili su Mladen Đorđević u kategoriji do 60kg, Aleksandar Petrovski u kategoriji do 66kg, Petar Antić do 100kg i Obren Antić u kategoriji preko 100kg. Postignutim rezultatom I oni su obezbedili plasman na državno prvenstvo.