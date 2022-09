Uspešan vikend za borske sportiste

BOR – Rukometašice Bora igrale su nerešeno 30:30 u trećem kolu Arkus super lige Srbije na domaćem terenu sa ekipom Bekament BB. Iako su gosti iz Aranđelovca bili favoriti, Boranke su bile ravnopravne i uspele da stignu do prvog boda ove sezone. Bekament je dva minuta pre kraja utakmice imao prednost 29:27, ali je Bor pojačanom odbranom i efikasnim napadom uspeo da dođe do izjednačenja i stigne do važnog boda. Posle tri kola Bor deli poslednja četiri mesta sa Naisom i Železničarom koji imaju utakmicu manje i Pančevom koji im je sledeći protivnik.

U sedmom kolu Zone istok fudbaleri Bora pobedili su na gostovanju ekipu Zlota 2:1. Slatina je na svom terenu bila ubedljiva protiv Knjaza 6:2. Posle ovog kola Bor je na trećem mestu sa 16 bodova, iza Tanaska Rajića koji ima svih sedam pobeda i Đerdapa sa 19 bodova. Zlot je na deobi četvrtog i petog mesta sa 15, a Slatina je osma sa 12 bodova i utakmicom manje.

U Borskoj okružnoj ligi u šestom kolu, Šarbanovac je pobedio Urovicu 1:0, Brestovac je na gostovanju u Blizni pobedio istoimenu ekipu 4:3, Krivelj je u Podvrškoj igrao nerešeno 3:3 sa Ključem, a Nemetali su poraženi na gostovanju u Miloševu 4:3. Posle šestog kola Šarbanovac je na drugom mestu sa 15 bodova, Brestovac je deveti sa devet, a Krivelj deseti sa bodom manje. Nemetali su na deobi od 13 do 15. mesta sa četiri osvojena boda.

U Boru je u subotu održan jubilarni 40. međunarodni turnir u karateu „Koper Kup 2022.“. Učestvovalo je više od 30 klubova i 400 takmičara iz Srbije i Bugarske. Takmičari Karate kluba Bor osvojili su u različitim kategorijama 43 medalje, od kojih 11 zlatnih, 13 srebrnih i 19 bronzanih, a takmičari Karate kluba Sureido Bor, šest zlatnih, osam srebrnih i sedam bronzanih medalja. Ovim turnirom Karate klub Bor je obeležio i 50 godina uspešnog rada, a oba jubileja uveličali su i Slavoljub Piper, predsednik karate federacije Srbije i Tanja Petrović, čuvena srpska karatiskinja, koji su prisustvovali turniru.

Takmičar Kik boks kluba Bor Boban Nikolić osvojio je treće mesto na seniorskom državnom prvenstvu u boksu, koje je proteklog vikenda održano u Somboru. Nikoliće je nastupao za Radnički iz Kragujevca u kategoriji do 57 kilograma.