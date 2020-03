Uspešna realizacija nastave na daljinu

BOR – Nastava na daljinu, za učenike od prvog do osmog razreda, funkcioniše bez problema, kaže Radiša Petković koordinator rada borskih osnovnih škola.

„Nastavnici i učitelji širom Srbije, ulažu ogromne napore, tako da učenici nisu uskraćeni za sticanje znanja. Sve što je predviđeno nastavnim planom i programom, redovno se emituje na Trećem programa RTS – a i internet platformi RTS Planeta, a svaki nastavnik redovno komunicira sa učenicima i prosleđuje im neophodne testove i dodatne domaće zadatke. Saradnja između roditelja i nastavnika je dobra, što je neophodno u ovakvoj situaciji„, kaže Petković.

Školskim kalendarom predviđeno je da prolećni raspust traje od 11. do 20. aprila, a ministar Šarčević kaže da je u vanrednim okolnostima nepotrebno prekidati nastavu koja je organizovana na daljinu, pa su napravljene izmene školskog kalendara. Neradni dani biće od 17. do 20. aprila, od petka do ponedeljka. Za sve ostale dane organizovana je nastava na daljinu putem televizije prema najavljenom rasporedu.