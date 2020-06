Većina Borana sa uplaćenim aranžmanima letuje u Grčkoj ove sezone

BOR – Do uvođenja vanrednog stanja u Srbiji interesovanje Borana za putovanje u inostranstvo tokom ovog leta je bilo veliko. U borskim turističkim agencijama do polovine marta ove godine prodato je, u proseku oko stotinak aranžmana za letovanje u Grčkoj, koja je i najtraženija destinacija. To je za petinu više aranžmana nego lane, tvrde u turističkim agencijama. Nakon ukidanja vanrednog stanja i iščekivanja odluka nadležnih u vezi sa ovogodišnjom turističkom sezonom do sada, većina Borana će ipak letovati ove sezone osim ako se epidemiološka situacija ne pogorša, dok su se ostali odlučili za zamenske vaučere koje će iskoristi naredne godine.

„U ovom trenutku mogu da kažem da je izgrađen visok stepen poverenja između nas i naših putnika. Konsultuju nas, veruju nam, a mi se trudimo da iznesemo tačne, precizne podatke, pre svega pozivajući se na izvore kao što su: YUTA, Privredna komora i resorno ministarstvo“ istakla je Žaklina Tufonić , direktor TA „Aster travel“ Bor

„Situacija je zaista turbulentna. Informacije se menjaju iz sata u sat, ali ono što je dobra vest koji smo dobili od agencija organizatora da će definitivno biti pušten prolazak kroz Bugarsku. Tako da se nadam da neće biti nikakvih neprijatnih iznenađenja, jer jednostvano imam potrebu da se izvinim našim putnicima, bez obzira što nema naše greške. Zaista, sklopiti sve, vreme godišnjih odmora, sa kim će se putovati, cenu aranžmana, sve promene, ponovo potpisivanje ugovora je veoma teško. Reklo bi se što nam je odmor potrebniji imam utisak da sve teže dolazimo do njega“ naglasila je Gorica Barbulović, direktor TA „Rubik travel“ Bor

Kada je reč o letovanju u Turskoj još uvek se čeka zvanična informacija iz Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije, ali se svi nadaju da neće biti problema u realizaciji letnjih aranžmani u ovoj zemlji.