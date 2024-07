Veliko interesovanje za preventivne preglede u borskom Domu zdravlja

U Domu zdravlja Bor, uspešno je organizovana još jedna akcija preventivnih pregleda koja je obuhvatila endokrinološki pregled, ultrazvuk štitaste žlezde, merenje krvnog pritiska, EKG i laboratorijske analize. Akcija je trajala do 17 časova, a samo u prepodnevnim satima lekarima se obratilo više od stotinu pacijenata.

BOR – Kao i prethodnih nedelja, u borskom Domu zdravlja uspešno je organizovana još jedna akcija preventivnih pregleda. Više od stotinu pacijenata iskoristilo je mogućnost da bez zakazivanja i dugog čekanja u redovima, proveri svoj zdravstveni status, a pregled su mogli da urade i građani bez zdrvstvenog osiguranja.

“Interesovanje je veliko, kao i uvek i to je dobro, jer to nam i jeste cilj, prevencija i rano otkrivanje bolesti. Međutim, i dalje su to najčešće hronični pacijenti koji nam i inače redovno dolaze, a vrlo malo je onih koji po pet ili deset godina nisu bili kod lekara. Zato ovom prilikom pozivamo građane koji se ne kontrolišu redovno, da dođu i iskoriste mogućnost prevetivnih pregleda”, rekla je dr Slađana Jovanović, pomoćnik direktora Doma zdravlja Bor.

Današnjom akcijom bili su obuhvaćeni endokrinološki pregledi, ultrazvuk štitaste žlezde, merenje krvnog pritiska, EKG i laboratorijske analize. Inače, akcije preventivnih pregleda u Domovima zdravlja širom Srbije organizuje Ministarstvo zdravlja, a nakon današnje uslediće letnja pauza do septembra, kada se akcije nastavljaju svakog vikenda.