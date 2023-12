Vikend rukometa i košarke u Boru

U ligaškim takmičenjima ovog vikenda borska publika će moći da pogleda utakmice rukometašica i košarkaša. Košarkašice su na gostovanju, a očekuje se da u poslednjoj utakmici prvog dela sezone rukometašice Bora stignu do titule jesenjeg prvaka.

BOR – Rukometašice Bora u subotu u 18 sati u borskom Sportskom centru dočekuju ekipu Temerina u poslednjoj utakmici jesenjeg dela prvenstva Super B lige. Boranke su sa 18 bodova i samo jednim porazom u deset utakmica prve na tabeli, dok je Temerin na deobi četvrtog i petog mesta sa 13 osvojenih bodova. S obzirom na to da je drugoplasirana ekipa Srem iz Sremske Mitrovice do sada imao osam pobeda i dva poraza, borskoj ekipi je dovoljan i jedan bod u ovoj utakmici da bi obezbedila titulu jesenjeg prvaka. Bez obzira na to što je Temerin u gornjem delu tabele, rukometašice Bora su uz prednost domaćeg terena favorit u ovom duelu, a dodatni motiv je što bi uspešan prvi deo sezone proslavile u Boru, kao najozbiljniji konkurent za povratak u najjači rang takmičenja kod nas. Pauza za rukometašice neće trajati dugo jer već 5. decembra igraju Kup utakmicu za plasman u osminu finala.

Košarkaši Bora takođe u subotu u 16 sati dočekuju Klik iz Arilja u utakmici 11. kola Druge lige Srbije. Gosti su do sada ostvarili četiri pobede i šest poraza i dele 10. i 11. mesto sa Dunavom sa 14 bodova, dok je Bor pretposlednji sa devet poraza i jednom pobedom i 11 osvojenih bodova.

Košarkašice Rudara 1903 u osmom kolu Druge lige Srbije u nedelju gostuju Karaburmi u Beogradu. Domaćini su favoriti u ovom duelu s obzirom na to da dele treće i četvrto mesto na tabeli sa Radničkim sa 12 osvojenih bodova, dok je Rudar u donjem delu tabele na devetom mestu sa devet bodova. U ovom rangu takmičenja jedina neporažena ekipa je beogradski Ras koji vodi na tabeli sa 14 osvojenih bodova.

Rukometaši Bora su slobodni u 11. kolu Prve regionalne lige. Sledeću utakmicu borska ekipa igraju narednog vikenda u Leskovcu sa ekipom Vukovi 22.