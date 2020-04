Vlada postepeno popušta mere

SRBIJA – U Srbiji će posle Vaskrsa postepeno da budu smanjene oštre mere koje je uvela Vlada Srbije povodom pandemije koronavirusa, od potpune zabrana kretanja za penzionere i ukidanja gradskog i međugradskog prevoza do skraćenog radnog vremena prodavnica, zatvorenih restorana i tržnih centara, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Najpre će zabrana kretanja biti skraćena, pa će tako od utorka, 21. aprila policijski čas početi u 18 sati, umesto u 17 časova.

Istog dana, stariji od 65 godina kojima je do sad bio potpuno zabranjen izlazak iz domova, imaće slobodu da prošetaju utorkom, petkom i nedeljom od 18 sati do jedan sat iza ponoći u intervalu od 30 minuta. Kada će izlaziti je potpuno do njih, a ukoliko se ova mera pokaže kao jedna u kojoj nema zloupotrebe, od narednog ponedeljka će moći da izlaze svakog dana u istom trajanju. Dosadašnje pravilo za odlazak u prodavnicu za građane starije od 65 godina ostaje nepromenjeno.

Građevinari u Srbiji će takođe od utorka početi da rade „punom parom“, a od utorka počinje i otvaranje zanatskih radnji, odnosno obućari, krojači, automehaničari, prodavnice tehničke robe, građevinskog materijala.

Druge radnje biće otvorene od 27. aprila ako imaju manje od 300 kvadrata. U ovu kategoriju spadaju frizerski saloni i saloni lepote, a za teretane će morati da bude obezbeđena posebna zaštita i plan je da oni počnu da rade do 4. maja. Tada bi trebalo da bude ponovo uspostavljen i međugradski saobraćaj, a potom se očekuje i otvaranje tržnih i turističkih centara i hotela.

„Očekujem da hoteli, banje, tržni centri, kafići, restorani i aerodrom počnu da rade do 11. maja“, rekao je predsednik Vučić i dodao da će i „fabrike početi da rade od 4. ili 11.maja“.

„Ako krene lošije, povući ćemo sva ublažavanja mera i vratiti na postojeće. Građani će dobiti jednokratnu pomoć u visini 100 evra, i najverovatnije će već 11. ili 12. maja novac biti uplaćen na tekuće račune“, objasnio je Vučić.