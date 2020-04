Vlada povlači zaključak o centralizovanju informacija

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da će Vlada „pre zasedanja kriznog štaba povući Zaključak o centralizovanju informacija“, po kojoj sve informacije o epidemiji korona virusa mogu dolaziti samo od Republičkog kriznog štaba.

Zbog toga će Vlada morati da se „malo više bori protiv lažnih vesti“, rekla je premijerka.

„Moja je krivica što smo nešto ovako doneli, što to nisam obrazložila i što bacamo senku na zaista fantastičan posao koji smo do sada uradili, o tome kako smo do sada i kako ćemo nadalje informisati građane i o tome ko daje informacije“, kazala je Brnabić.

„Srbija je uradila sve da građani budu tačno i pravovremeno informisani, da nijednu jedinu informaciju ne sakrijemo od javnosti. Nije bila namera te uredbe da to uradi, ona je zadužena samo da se informacije daju od strane kriznog štaba. Ne dajem ih ja, daju ih stručnjaci, eksperti, ti ljudi znaju o čemu pričaju“, kazala je Brnabić.