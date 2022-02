Vlaška stranka „Most“ samostalno na izborima u Boru

BOR – Vlaška stranka „Most“ izaći će samostalno na predstojeće lokalne izbore u Boru, dok će na parlamentarne izbore u Srbiji izaći kao manjinska stranka.

Prema rečima Milivoja Janoševića, predsednika Izvršnog odbora ove stranke i nosioca liste na izborima u Boru, Vlaška stranka Most ima tim koji može grad Bor i okolna sela da predstavlja adekvatno i da ujedini sve ljude koji žele dobro Boranima bez obzira na njihovu nacionalnost, religiju ili političko opredeljenje. On je naglasio da „Most“ nije protiv rudarstva na ovim prostorima, ali da mora da se tačno zna gde su granice rudarskih aktivnosti i da će posle konstituisanja nove skupštine zahtevati da se najviše u roku od tri meseca donese plan raseljavanja meštana sela gde je to neophodno, kao i plan zaštite svih seoskih i gradskih mesnih zajednica.

Ova stranka počeće prikupljanje potpisa za lokalne izbore u Boru naredne nedelje.