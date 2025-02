Voćni zasadi za sada odolevaju mrazu

Voćni zasadi na području borskog okruga zauzimaju više od 1700 hektara, a najdominatnija kultura je šljiva. S obzirom na to da se voćne vrste nalaze u fazi mirovanja, aktuelni ledeni dani ne bi trebalo da imaju značajnijeg uticaja na njih. Bojazan postoji samo od kasnih prolećnih mrazeva koji su gotovo redovni, ne samo u borskom kraju.

BORSKI OKRUG – Niska temperatura, sa jakim jutarnjim mrazem koja je prisutna ovih dana ne bi trebalo da izazove značajniju štetu zasadima voća koji se nalaze u fazi zimskog mirovanja. Prema rečima agronoma, veću opasnost predstavljaju prolećni mrazevi, koji su česti kada se aktivni biljni sokovi i kada rane sorte počinju cvetanje, posebno kajsije i breskve. Voćare više zabrinjava očekivano mali procenat vlage u zemljištu nakon sezone sa malo kiše i snega, koja se ponavljaja prethodnih godina.

„Treba imati u vidu da potencijalna opasnost od izmrzavanja postoji u narednom periodu kada se očekuje blago povećanje temperature što će pokrenuti sokove u biljkama. To će znatno povećati njihovu osetljivost na niske temperature, odnosno mraz koji se očekuje tokom proleća. Posebno će biti ugrožene voćne vrste koje rano cvetaju gde već temperatura ispod nule može prouzrokovati značajniju štetu.“ naglašava Dejan Stefanović, stručni saradnik u Poljoprivredno savetodavnoj i stručnoj službi u Negotinu.

Jedna od mera prevencija od prolećnog izmrzavanja može biti i kasnija rezidba kojom se usporava metabolizam biljne vrste, napominju stručnjaci.

Jedna od najznačajnijih agrotehničkih mera u voćnjacima je rezidba kojom se uspostvalja balans između bujnosti i rodnosti. Ovaj posao bi trebalo završiti do početka cvetanja. Nakon rezidbe treba obaviti tretiranje voćaka bakarnim preparatima kojim će se dezinfikovati zasadi i na taj način smanjiti mogućnost kasnijeg oboljevanja u toku vegetacije. Voćarima koji nisu obavili đubrenje voćnjaka u jesen savetuje se da to urade do kraja februara, a da bi poželjno bilo da se količina minerala određuje na osnovu analize zemljišta, koja je besplatana za registrovana gazdinstva.