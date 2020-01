SRBIJA, BOR – U većem delu Srbije u utorak maglovito, tmurno i hladno, samo u brdsko-planinskim predelima i na istoku sunčano. Vetar slab, promenljivog pravca, na istoku Srbije pojačan severozapadni. Minimalna tempertaura od -7 do 0°C, maksimalna dnevna od 0 do 4°C.

U Boru u utorak pretežno sunčano. Duvaće umeren, vetar. Minimalna temperatura -1° C, maksimalna dnevna 1° C.

Sunčano, uz porast temperature, do subote.