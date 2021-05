Za „Multimedijalnu nastavu“ u Tehničkoj školi Majdanpek 15 miliona dinara 

MAJDANPEK – Ministarstvo prosvete odobrilo je Tehničkoj školi u Majdanpeku projekat „Multimedijalna nastava“ po osnovu kojeg će ovoj obrazovnoj ustanovi biti preneto čak 15 miliona dinara, sredstva koja će namenski biti utrošena za kupovinu 11 tabli – računara.

„Reč je o najsavremenijim učilima koja će omogućiti realizaciju projekta „Multimedijalna nastava“ i koja će našu školu svrstati u red najopremljenijih obrazovnih ustanova u Srbiji. Drago nam je da je ministarstvo prepoznalo da se radi o pravoj inovaciji u obrazovnom sistemu ne samo u Srbiji, već u celom svetu“, zadovoljno napominje Dragoslav Janković, direktor Tehničke škole u Majdanpeku.

Nakon završenih proceduralnih poslova biće raspisan tender za nabavku tabli, koje bi trebalo da budu instalirane do početka školske godine. S obzirom na to da je reč o nastavnim sredstvima sa kojima se do sad nisu susretali, u međuvremenu, profesori će morati da prođu i određenu obuku za rad, a što se učenika tiče, nesumnjivo je da će zahvaljujući najsavremenijim učilima, koje će od septembra imati u učionicama, njihovo interesovanje i angažovanje na časovima biti mnogo veće.