Za vikend pretežno sunčano i toplo

U Srbiji u subotu pretežno sunčano i toplo, posle podne povremeno uz umerenu oblačnost. Na jugu i jugoistoku umereno do potpuno oblačno sa slabom kišom, na višim planinama sa slabim snegom. Duvaće umeren do pojačan severni i severoistočni vetar. Minimalna temperatura od 1 na severozapadu do 9 stepeni na jugoistoku Srbije, maksimalna dnevna od 10 na jugu, do 18 stepeni na severu i istoku Srbije.

U Boru u subotu umereno oblačno. Duvaće slab, severoistočni vetar. Minimalna temperatura 5, maksimalna dnevna 13 stepeni.

Oblačno i u nedelju, od ponedeljka sunčano i sve toplije.