Zabrana kretanja do utorka 

SRBIJA – U Srbiji je u toku najduži policijski čas od uvođenja vanrednog stanja, koji traje do utorka u 5.00časova ujutru, ukupno 84 sata. Tako će najduža zabrana kretanja, kao mera u borbi protiv epidemije virusa korona, trajati tokom vaskršnjih praznika – na sam dan Vaskrsa, i drugog dana, u ponedeljak. Tokom zabrane kretanja dozvoljeno je izvođenje kućnih ljubimaca dva puta dnevno – pre podne od osam do 10 sati i uveče od 23 časa do jedan sat posle ponoći, po 20 minuta i najdalje 200 metara od mesta prebivališta.

Vlada Srbije izmenila je Uredbu o merama za vreme vanrednog stanja kojom je deci sa razvojnim smetnjama i autizmom dozvoljeno kretanje tokom policijskog časa, i neće biti vremenskog ograničenja. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković i Zaštitnik građana Zoran Pašalić, preporučuju roditeljima da sa sobom nose medicinski dokaz da dete ima određeni zdravstveni problem. Prema ovoj Uredbi deci sa razvojnim smetnjama i autizmom dozvoljeno je kretanje isključivo u pratnji jedne odrasle osobe – roditelja ili staratelja, najviše do 200 metara udaljenosti od mesta prebivališta, odnosno boravišta.