BOR – Pod sloganom „Zajedno za bolji internet“ u većini zemalja u svetu, 19. put obeležava se Dan bezbednog interneta, kako bi se podigla svest o novonastalim onlajn problemima i kako bi internet postao bezbednije i bolje mesto za decu i mlade.

Prema istraživanjima koja su sprovedena, Srbija prednjači u Evropi po broju dece ispod 13 godina koja su na društvenim mrežama, ali i po malom procentu mladih koji internet koriste u kreativne svrhe.

Oni umeju veoma dobro da se snađu na internetu, ali nisu dovoljno svesni opasnosti koje postoje, od nasilničkog ponašanje do lažnih vesti, prevelike količine informacija do sajtova za on lajn prodaju.

Jedini način da se opasnosti izbegnu ili ublaže je stalno učenje, edukacija kako dece, tako i roditelja o problemima koji postoje i načinima da se zaštite. Porodica je u tom delu najznačajnija, slede obrazovne ustanove i društvo u celini, kažu stručnjaci.