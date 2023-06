Zamena dela toplovoda i svih podstanica u Majdanpeku

U Majdanpeku je toku zamena dotrajalog toplovoda, u dužini od oko dva i po kilometra. Uporedo sa ovim poslovima, radi se i na zameni svih 70 podstanica u gradu i sve to zajedno deo je projekta Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Majdanpeku, koja, pre svega, podrazumeva izgradnju nove toplane, na biomasu u gornjem delu grada, koja će početi u avgustu.

MAJDANPEK – Na nekoliko lokacija u Majdanpeku, u toku je zamena dotrajalog toplovoda, u ukupnoj dužini od oko dva i po kilometra.

Uporedo sa ovim poslovima, radi se i na zameni svih 70 podstanica u gradu i sve to zajedno deo je projekta „Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Majdanpeku“, koja, pre svega, podrazumeva izgradnju nove toplane na biomasu u gornjem delu grada.

„Deo toplovoda koji se menja jesu tzv. uska grla, na krakovima, gde je tokom proteklih grejnih sezona najčešće dolazilo do proboja. Radovi su intenzivirani, jer su do sad bili uslovljeni nepovoljnim vremenskim prilikama. Što se tiče podstanica, od ukupno 70 do sad je zamenjena polovina, a početak izgradnje nove toplane kod zgrade „Elektronika“ u gornjem delu grada, očekuje se u avgustu“, kaže Đorđe Roškić, v.d. direktora JKP „Majdanpek“ napominjući da će nakon realizacije ovog projekat Majdanpečani imati još kvalitetnije i stabilnije grejanje.

Ukupna vrednost ove investicije je oko pet miliona evra.