Završen međunarodni projekat „Omladinska mreža za sport i zdravlje“

BOLJEVAC – U Boljevcu je organizovana završna konferencija povodom završetka međunarodnog projekta „Omladinska mreža za sport i zdravlje“, koji su realizovale Opštine Boljevac i Čiprovci. Reč je o projektu u okviru Intereg IPA programa prekogranične saradnje Bugarska-Srbija koji je imao za cilj da promoviše zdrav način života među školskom decom kroz unapređenje lokalne sportske infrastrukture u pograničnom pojasu.

„Rekonstruiše se zapušteni objekat koje se nalazi u delu grada gde se oragnizuju sportske aktivnosti. Gde su poziocionirani sportski tereni i prostor za rekreaciju, dečiji mobilijar, rukometni i košarkaški tereni, kao i glavno fudbalsko igralište. To je zgrada koja je nekada bila u funkciji sporta, potom korišćena u različite svrhe, a mi smo odlučili da je definitivno rekonstruišemo, preuredimo, opremimo i da to bude adekvatan prostor za sport i rekreaciju. To će biti fitnes centar, teretana, vežbaonica, pre svega za mlade, ali i starije“, naglasio je Nebojša Marjanović, predsednik Opštine Boljevac.

Aktivnosti u ovom projektu su, između ostalog bile koncipirane tako, da promovišu održivi način života među mladima kroz prekograničnu saradnju na dešavanjima, da prošire kapacitete lokalnih agenata da budu konkurentniji na tržištu rada i na taj način da se postigne visok nivo ličnog i društvenog razvoja. Mnoge manifestacije su zbog epidemije korona virusa bile organizovane onljan.

„Ovaj projekat je doprineo da omladina u pograničnom regionu uvidi značaj bavljenja fizičkom aktivnošću i doneo je nove sportske sadržaje u obe opštine, Boljevac i Čiprovci. Mi smo ovim projektom hteli da ukažemo mladima kako to utiče na njihovo zdravlje i da motivišemo njihove roditelje, pre svega mislim na decu u osnovnoj školi, da ih uključimo u neke sportske aktivnosti“, istakla je Jelena Cvetanoska Kocić, menadžer projekta.

Nadležni u Opštini Boljevac planiraju da, kao partner, sa opštinom Belogradčik u Bugarskoj učestvuju u međunarodnom projektu uređenja turističke infrastrukture. U okviru ovog projekta Opština Boljevac bi adaptirala objekat na planini Rtanj za potrebe infocentra sa nekoliko apartmana, dok bi na području Bugarske bila uređena pećina Magura. Ukupna vrednost projekta je oko 550.000 evra.