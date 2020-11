Završena podela humanitarnih paketa u zaječarskim selima. Do sredine decembra paketi stižu i porodicama na teritoriji grada

ZAJEČAR – Crveni krst od početka pandemije daje veliki doprinos u pomoći porodicama koje su bez prihoda, paralelno sa svim onim aktivnostima koje su radili I pre pandemije. U vreme vanrednog stanja uspešno su organizovali I kol centar za dostavu naminicama ljudima koji su bili u karantinu, a svake nedelje, u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi iz Niša, organizuju i akcije dobrovoljnog davanja krvi. Vladan Marković, sekretar Crvenog krsta Zaječar rekao je da su ove nedelje završili sa podelom humanitarnih paketa sa hranom i sredstvima za higijenu koje su obezbedili preko Ministarstva za rad i socijalna pitanja, uz saglasnost Vlade Republike Srbije i republičkog Crvenog krsta.

“U zavisnosti od donator, njihovih zahteva, ali i naših principa, stavova i potreba na lokalu, mi smo vršili podelu i sarađivali sa različitim faktorima, počev od Gradske uprave i mesnih zajednica koje najbolje znaju ko su ugroženi, zatim udruženja penzionera, udruženja osoba sa invaliditetom, udruženja Roma. Sa svima njima zajedno I sa ostalim nevladinim organizacijama pokrili smo onaj najosetljiviji deo našeg društva I ta podela je počela još od marta I evo nije stala sve do novembra. U planu nam je da podelu završimo do sredine decembra sa onim paketima koji su stigli do sada. ”

Marković dodaje da je podela paketa počela još u martu, a dobili su ih meštani 22 sela na teritoriji grada. U petak su pakete dobile i socijalno ugrožene porodice u Lasovu, Leskovcui Lenovcu.

“To su paketi hrane I higijene I 10 kilograma brašna, sve ukupno oko 27 do 30 kilograma je ukupna težina tih paketa. Pokrili smo sve seoske mesne zajednice, sada radimo grad. Nešto je manja količina tih paketa, zato što smo neke podelili tokom marta meseca, kada je krenula pandemija. ”

Podela humanitarnih paketa trebalo bi da bude završena do kraja decembra kada će ih dobiti I socijalno ugrožene porodice u gradskim mesnim zajednicama.