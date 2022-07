„Zdravlje populacija osetljivih na HIV tokom Kovid 19 pandemije“

ZAJEČAR – Istraživanja pokazuju da je i dalje prisutna diskriminacija zaraženih virusom HIV-a, a situacija sa kovidom je dodatno zakomplikovala stvari. Pomaka ipak ima. Grad Zaječar je krajem prošle godine potpisao Parisku deklaraciju kojom se obavezao da će unaprediti sve aktivnosti vezane za javno zdravlje.

O međusektorskim socijalno-zdravstvenim uslugama i radu na terenu u vreme kovida na okruglom stolu govorio je Miloš Stojiljković Rolović, direktor JAZAS-a, koji je istakao da je kovid doveo do toga da pacijenti koji boluju od nekih drugih bolesti odu u drugi plan, a to se posebno odrazilo na HIV pozitivne osobe.

O Pariskoj deklaraciji govorio je Goran Radisavljević, direktor Timočkog omladinskog centa, koji se osvrnuo i na informacije koje su se pojavile u javnosti o tome da je broj novozaraženih od HIV-a porastao na preko 3.000 od početka kovida, što je prema njegovim rečima potpuna neistina.

„3.050 je ukupan broj zaraženih HIV-om u Srbiji od 1984. godine do danas, a ne broj novozaraženih od početka kovida, a godišnje u Srbiji ima 100 do 150 novih slučajeva”, naglasio je on.

Jedan od zaključaka okruglog stola koji je održan u Sali POMAK-a je da su ovakve debate i te kako potrebne i korisne i da bi u njima trebalo da učestvuju akteri iz svih sfera društva, a naročito predstavnici institucija koje dolaze u dodir sa HIV pozitivnim osobama, kako bi se sprečio svaki vid diskriminacije.