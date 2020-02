ZAJEČAR – U okviru programa Briga o starima Crvenog krsta Srbije, u Klubu starih 65+ u Zaječaru pomoćnik direktora filijale Republičkog fonda za zdravstvenu zaštitu, Gordana Vukić održala je predavanje na temu „Zdravstvena zaštita starih“ i odgovarala na pitanja članova Kluba. To je samo jedna u nizu aktivnosti koje se svake sedmice održavaju u Klubu starih pri zaječarskom Crvenom krstu radi unapređenja kvaliteta života starijih sugrađana. U skladu sa interesovanjima za koja su se članovi opredelili, počela je da radi i likovna sekcija pod rukovodstvom slikara Ninoslava Jovanovića.

Klub 65 + u Zaječaru je otvoren utorkom od 10 do 13 sati, četvrtkom od 17 do 20 i petkom od 10 do 13 sati.