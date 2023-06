Ziđin Majning: Timski rad, dobra organizacija i pametno planiranje predstavljaju ključ uspeha

Tim za tešku mehanizaciju kompanije „Srbija Ziđin Majning” raspolaže sa oko 70 vozila nove generacije kojim upravlja 170 vrednih i posvećenih vozača. Ovaj tim važi za jedan od najuspešnijih u kompaniji, a da bi tako veliki broj ljudi svakodnevno radio na postizanju izvanrednih rezultata, bitno je da rukovodstvo i organizacija posla budu na veoma visokom nivou.

Pre samo tri godine u ovom timu bilo je svega pet kamiona i dvadesetak vozača, te nije bilo teško organizovati posao. Sa povećanjem obima posla, širio se i tim i danas je pravo umeće voditi grupu koja okuplja 170 ljudi i 70 vozila koja se redovno održavaju, što povećava efikasnost i doprinosi dobrim rezultatima.

Za uspeh u radu neophodna je dobra organizacija posla, timski rad i redovno održavanje mehanizacije, otkriva Džang Fušan, rukovodilac Tima za tešku mehanizaciju koji, iako ne govori ni engleski, ni srpski jezik, uspešno rukovodi jednim od najproduktivnijih timova u kompaniji Srbija Ziđin Majning.

„U svakom timu neophodna je dobra saradnja. Posao dobro obavljamo zahvaljujući vrednom radu svakog od nas, svako od nas svakodnevno daje svoj doprinos uspehu tima. Ne mogu da vam kažem šta je ključno i najbitnije, svaki je detalj važan, ništa ne bih mogao da izostavim. Sve je bitno. Za grupu od 170 ljudi važno je da se posao dobro organizuje. Svakog dana tražimo od svih službi u firmi da nam unapred pošalju zahtev za mehanizaciju koja im je potrebna narednog dana. Na osnovu tih informacija dispečer pravi plan rada i zajedno sa šefom smene organizuje posao. Pre početka svake smene sastajemo se kako bismo utvrdili šta je odrađeno u prethodnoj smeni i da li postoje neki problemi, a ako ustanovimo da ih ima, ključno je da se odmah pristupi njihovom rešavanju. Pored toga, uvek su nam u fokusu mere bezbednosti na radu koje je potrebno primeniti”, objašnjava Džang Fušan, rukovodilac Tima za tešku mehanizaciju.

Pored vozača kamiona, rukovalaca mehanizacijom, dispečera, nadzornika i lica odgovornog za saobraćaj, ovaj tim ima i mehaničare koji, kako kaže Džang Fušan, veoma dobro obavljaju posao, ali su i sami vozači dosta posvećeni svakodnevnom pregledu i održavanju vozila, tako da je funkcionalnost mehanizacije iznad 90 posto.

„Povećanje kvaliteta, kontrolisanje troškova, povećanje produktivnosti je princip kojim se rukovodimo i pomoću kojeg radimo na optimizaciji svih procesa, bilo direktnog rada, bilo održavanja mehanizacije. Poštujemo pravilnik o upravljanju mehanizacijom koji je u skladu sa zakonima Republike Srbije, ali i pravila koja imaju za cilj da stvore bezbedne uslove rada svih nas. Imamo usvojen KPI način vrednovanja i sistem nagrađivanja, na osnovu kojeg svakog meseca novčano nagrađujemo šestoro kolega za dobre rezultate koje su postigli u prethodnom mesecu. Imamo stručni kadar koji predstavlja spoj iskustva i sposobnosti”, kaže Džang Fušan.

S obzirom na to da kompanija Srbija Ziđin Majning omogućava zaposlenima da se usavršavaju i napreduju, prema rečima zamenika rukovodioca Tima za tešku mehanizaciju Aleksandra Đorđevića, zaposleni u ovom timu takođe imaju priliku za kontinuirano učenje i usavršavanje, a neprestano se radi na unapređenju timskog rada.

„Izuzetno mnogo napora i vremena se ulaže u usavršavanje zaposlenih, i oni sami ulažu mnogo vremena, ali i njihovi rukovodioci. Ključnim receptom za uspeh smatram jedinstvo i tačnu raspodelu posla. To je ključno za uspeh u svakom poslu. Prošli smo kroz mnogo promena. Krenuli smo od građevinskih radova, sada pružamo podršku i proizvodnji. Naš Tim prima zahteve od drugih službi, a to podrazumeva našu fleksibilnost u poslu. Da bismo je postigli, neophodno je da imamo dobar tim i dobar timski duh koji se zasniva na međusobnom poštovanju, kako ličnom, tako i poštovanju raznolikosti i različitih mišljenja. Veoma smo zahvalni zaposlenima što su lepo odreagovali i prihvatili promene. Sve se to vezuje za timski duh i međusobno poštovanje”, ističe Aleksandar Đorđević, zamenik rukovodioca Tima za tešku mehanizaciju u kompaniji Srbija Ziđin Majning.

Kao i u svakom poslu, i ovom Timu dešava se da naiđe na poteškoće, ali kaže Đorđević, sve uspevaju da prevaziđu brzom reakcijom, ozbiljnim pristupom problemu i pametnim planiranjem.

„Trenutno je ekonomija veliki izazov. Nagli rast cena i probleme sa zalihama materijala i stvari koje su nam potrebne za rad, rešili smo organizacijom sopstvenog prostora u kojem skladištimo sopstvene zalihe. Sada imamo na stanju sve što nam je neophodno da bismo dobro funkcionisali i da bismo mogli kvalitetno da obavljamo naš posao i da odgovorimo na zahteve drugih službi i kompanije generalno”, objašnjava Aleksandar Đorđević.

Rukovodioci su zaključili da je, iako je Tim za tešku mehanizaciju osnovan pre samo tri godine, dobro funkcionisanje usko vezano sa iskustvom, ali da se prilika za napredovanje daje i mladim ljudima kojima se pruža šansa da se usavršavaju, kako bi postali stručnjaci u svom poslu.

Osim toga, ovaj tim raspolaže impozantnim voznim parkom u kojem imaju veliki broj kamiona kipera, cisterne, utovarivače, bagere, valjke, buldozere, kao i dizalicu, a celokupna mehanizacija je nabavljena pre par godina i najnovije je generacije.