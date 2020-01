BOR/SRBIJA – U Srbiji u subotu posle vedrog, u dolinama i kotlinama maglovitog jutra, tokom dana pretežno sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. Duvaće slab do umeren jugozapadni vetar. Minimalna temperatura od -1 do 7, maksimalna dnevna od 12 do 20 stepeni.

U Boru u subotu prepodne umereno oblačno, popodne pretežno sunčano. Duvaće umeren vetar. Minimalna temperatura 5, maksimalna dnevna 11 stepeni. Sunčano i u nedelju.