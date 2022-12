ZIMSKI RASPUST I IZBORNI PREDMET

Do kraja decembra, do kada traje rok za prijavljivanje izbornog trećeg predmeta na maloj maturi, gotovo svi učenici borskih osnovnih škola su završili izjašnjavanje. U Osnovnoj školi Branko Radičević najveći broj đaka odlučio se za biologiju, zatim za istoriju i geografiju. Ukoliko učenici žele da promene predmet koji će polagati na trećem testu, mogu to da učine do kraja januara naredne godine. Za učenike koji završavaju osmi razred polaganje mature je znatno lakše, jer umesto pet predmeta, u sklopu kombinovanog testa, oni sada biraju samo jedan. Ostala dva testa iz matematike, odnosno srpskog jezika ostaju kao i do sada.

Zimski raspust za učenike osnovnih škola počinje 31.decembra, a završava se u petak 20. januara. To znači da osnovci kreću u drugo polugodište u ponedeljak 23. januara.