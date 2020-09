Živeti odgovorno – Seminar za roditelje u Boljevcu

Opština Bolјevac realizuje aktivnost “Živite odgovorno Seminar za roditelјe – Blagodeti sporta” (Live responsibly Seminar for parents – The benefits of sport).

Seminar je deo projekta „Omladinska mreža za sport i zdravlјe“ a biće održan u četvrtak, 3.9.2020. sa početkom u 11 časova. Seminar se održava onlajn i svi zainteresovani mogu da se registruju preko sledećeg linka:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAkfumopzktHNASJ5_OnYFF3j47GBhRaZVX

Ovaj projekat sufinansira Evropska unija kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija.