Nove mere Štaba u Zaječaru

ZAJEČAR – Na telefonskoj sednici Štaba za vanredne situacije grada Zaječara, utvrđene su nove mere u cilju sprečavanja širenja korona virusa, a u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije.

Između ostalog, u potpunosti je obustavljen gradski i prigradski prevoz putnika, a naredba se ne odnosi na prevoz radnika na osnovu ugovora o posebnom linijskom prevozu.

Takođe, zabranjeno je obavljanje taksi prevoza u vreme trajanja zabrane kretanja građana.

Zabranjeno je korišćenje svih javnih površina i parkova kao i dečijih igrališta, te su u skladu s tim zatvorena izletišta Popova plaža i Vanjin jaz, a sva lica zatečena na njima biće sankcionisana shodno zakonu. Park šuma Kraljevica se može koristiti u periodu od ponedeljka do petka u vremenu od 10 do 15 časova tako da se lica mogu kretati u grupi do dve osobe, a rastojanje između njih ne sme biti manje od 2 metra.