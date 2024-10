55. Oktobarsko savetovanje rudara i metalurga

U Kladovu se održava Oktobarsko savetovanje rudara i metalurga koje je okupilo naučnike sa svih kontinenata. Na savetovanju se održavaju i panel diskusije posvećene najnovijim rudarskim dostignućima.

KLADOVO – Od 15. do 17. oktobra u Kladovu se održava 55. Oktobarsko savetovanje rudara i metalurge. Na savetovanju učestvuju 144 naučna radnika iz 10 zemalja i 20 institucija.

U Zborniku radova objavljena su 83 rada sa najnovijim dostignućima iz oblasti rudarstva, metalurgije i zaštite životne sredine. U toku savetovanja organizuje se šest plenarnih predavanja i prezentacija, uglavnom iz oblasti rudarske proizvodnje i primene blok kejving metoda u iskopavanju.

„Ovaj skup je okupio ne samo domaće eksperte, već i međunarodnu zajednicu. Imali smo priliku da čujemo vrhunske stručnjake iz ove oblasti i da shvatimo da naša zajednica, naučna, inovaciona i obrazovna i te kako dobro sarađuje sa međunarodnom zajednicom. To je važno znati jer imamo malo interesovanje učenika za tehničke fakultete, a sa druge strane pokazuje se da je to struka u kojoj jako dobro možete da se profilišete, a kasnije i dobro zarađujete. Moramo raditi na boljoj promociji i to je zadatak za institute i fakultete. Danas svako rudarstvo izaziva pitanja koja u prethodnom periodu nisu bila toliko postavljana u vezi zaštite životne sredine. Da li rudarstvo zagađuje vazduh, vodu, zemljište i šta se dešava sa živim svetom? Upravo zbog toga Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacije ćemo u narednom periodu raditi na razvoju platforme „Održiva Srbija“ koja će omogućiti skladištenje svih podataka koja govore o ova četiri aspekta naše životne sredine. Zajedno sa nama u ovom poduhvatu su naši instituti i fakulteti i naravno ministarstvo zaštite životne sredine“, rekao je Vukašin Grozdić, državni sekretar u Ministarstvu nauke i tehnološkog razvoja.

„Karakteristično je da se danas ovde debatuje o kritičnim mineralnim sirovinama, ekologiji i zaštiti životne sredine i svemu onom što produkuju rudarska i metalurška postrojenja. Ove godine je prvi put u okviru savetovanja izdvojen poseban sektor koji se odnosi na kritične mineralne sirovine, koje su danas sve traženije u svetu, gde ćemo diskutovati o savremenim rudarskim metodama, posebno o blok kejving modelu“, naglasio je Mile Bugarin, direktor Instituta za rudarstvo i metalurgiju u Boru.

„Ponosan sam na to što su danas ovde osim kompanija iz Bora koje se bave rudarstvom, prisutne i kompanije iz celog sveta. Čuli smo mnogo bitnih i novih tema i dobro je što se na ovakav način razgovara o rudarstvu. Moramo da se vratimo u svim oblastima na početak, i u Boru i u drugim mestima, i uključimo struku da da svoje mišljenje i stav na svako javno pitanje, pa i na pitanje rudarenja u Boru i u celoj Srbiji“, rekao je gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić.

Organizatori Oktobarskog savetovanja rudara i metalurga i ove godine su borski Tehnički fakultet i Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor, uz finansijsku podršku Republike Srbije.