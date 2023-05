Akcija predaje oružja do 8. juna

Posle tragičnih majskih događaja u Srbiji, u kojima je stradalo 17 osoba, Vlada Srbije je donela odluku da se do 8. juna omogući predaja nelegalnog oružja, a nakon tog roka, kazne za sve koji budu posedovali nelegalno oružje, biće drastično povećane. U Boru je od početka akcije predato 80 komada oružja i više od 2700 komada municije.

BOR – U Srbiji je 8. maja počela akcija predaje nelegalnog oružja i municije, koja će trajati do 8. juna. Sve osobe koje do tada predaju nelegalno oružje neće biti procesuirane, niti će se od njih tražiti lični podaci, kažu u MUP-u Srbije. Takođe, ukoliko građani to žele mogu da predaju i oružije za koje imaju sva dokumenta, o čemu će biti sačinjen zapisnik ili oružje koje im je ostalo posle smrti vlasnika. Ukoliko to nisu u mogućnosti da sami urade, mogu prijaviti stanici MUP-a i policajci će doći kod njih.

Na području Policijske uprave Bor od početka akcije predata su 24 komada nelegalnog oružja, 44 legalnog, dok je 12 građana predalo oružje koje im je ostalo nakon smrti vlasnika. Predato je i 2.169 komada neregistovane municije, 367 registrovane i 241 posle smrti vlasnika.

Cilj akcije koju je pokrenula Vlada Srbije posle tragičnih događaja prošle nedelje, u kojima je ubijeno 17 osoba, je smanjenje količine oružja i municije kod građana, kao jedan od preduslova povećanja bezbednosti. Pojačana je i kontrola načina na koji građani koji imaju dozvolu za oružje čuvaju naoružanje i municiju, a biće sprovedena i kontrola svih registrovanih streljana.