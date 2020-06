Asfaltiranje ulica u Petoj mesnoj zajednici

BOR-Radnici Preduzeća za puteve Zaječar nastavljaju da asfaltiraju ulice u Boru. Danas asfaltom presvlače delove, uglavnom sporednih, ulica u Petoj mesnoj zajednici.

„Asfaltiramo i manje frekventne ulice, a to su putevi između zgrada. Radimo deo ulica Devete Brigade, zatim Slounsku,Drinsku, Cersku površine dve hiljade kvadratnih metara“, rekao je Aleksandar Milikić, gradonačelnik Bora.

Do sada je završeno asfaltiranje polovine planiranih ulica u Boru.

„Ove godine najveći posao je asfaltiranje ulice Moše Pijade i to radimo paralelno sa ostalim. Uređivaćemo i izlazni krak pored kućica, od Kocke do Doma zdravlja. Tu će se,osim asfaltiranja, postaviti ivičnjaci. U planu je i asfaltiranje puta od Sportskog centra do ulice Petra Kočića“, dodao je Aleksandar Milikić.

Ove godine će biti završen veliki deo poslova u skladu sa zahtevima građana Bora i žitelja sela, a u skladu sa petogodišnjim planom uređenja putne infrastrukture,dodao je na kraju Aleksandar Milikić. Za uređenje putne infrastrukture u Boru ove godine iz gradskog budžeta je izdvojeno 200 miliona dinara.