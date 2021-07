Atanasković: Rezultati Ziđina bolji od onih koji su predviđeni Ugovorom

BOR – Ministarka privede republike Srbije Anđelka Atanasković sa saradnicima posetila je kompaniju „Srbija Ziđin Koper“. Sa rukovodstvom Ziđina ministarka je razgovarala o rezultatima koji su postignuti u prethodnom periodu i planovima za dalja ulaganja u rudarstvo u Boru.

Kompanija „Srbija Ziđin Koper“ je za dve i po godine od potpisivanja ugovora o strateškom partnerstvu, kada je preuzela 63 odsto vlasništva nad nekadašnjim RTB-om Bor, ostvarila odlične rezultate, bolje od onih na koje se kineska kompanija obavezala ugovorom sa Vladom Srbije, rečeno je prilikom poste ministarke privrede Republike Srbije Anđelke Atanasković ovoj kompaniji. Očekuje se da zahvaljujući porastu proizvodnje bakra Srbija uskoro bude među vodećim zemljama po izvozu ovog metala u Evropi.

„Kompanija Srbija Ziđin Koper danas ima preko 5.700 zaposlenih koji u proseku mesečno zarađuju 98.700 dinara, što je izvanredno jer je to 50 odsto više nego republički prosek. Nekada je Bor bio šesti izvoznik bakra u Evropi a, sudeći po rezultatima koje danas ostvaruje Ziđin, sledeće godine će najverovatnije biti drugi izvoznik bakra u Evropi. To je i za Srbiju, i za Bor, i za same radnike i žitelje ovog dela Srbije odlično.“ – naglasila je Anđelka Atanasković, ministarka privrede Republike Srbije.

„Iako je Ugovorom o strateškom partnerstvu sa Republikom Srbijom bilo precizirano da Ziđin u narednih šest godina u zajedničku kompaniju investira 1,26 milijardi dolara, zadovoljstvo mi je što mogu da saopštim da će ukupne investicije u planiranom periodu premašiti taj iznos i dostići 1,9 milijardi američkih dolara. U prvoj polovini 2021. godine proizvedeno je 35.400 tona katodnog bakra, što je porast od 11,80% u odnosu na isti period prošle godine. Količina proizvedenog zlata iznosila je 691,17 kilograma, a prihod od prodaje iznosio je 492 miliona američkih dolara, što je međugodišnji rast od 76,91 odsto“ – rekao je Jian Ximing, generalni direktor kompanije „Srbija Ziđin Koper“

Ziđin je od decembra 2018 do kraja juna 2021. godine proizveo ukupno 189.500 tona katodnog bakra, 3.417 kilograma zlata i 19.235 kilograma srebra. Tokom prethodne dve i po godine kompanija je ostvarila prihod od prodaje u iznosu 1,708 milijardi američkih dolara

Ministarka Anđelka Atanasković obišla je u okviru posete i novi dispečerski centar na površinskom kopu Veliki Krivelj, iz koga se kontroliše rad svih teških mašina, kamiona, bagera, buldozera i drobilica u realnom vremenu.