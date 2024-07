Berba voća u borskom okrugu u punom jeku. Očuvanje zasada uslovljeno navodnjavanjem

Berba voća u borskom okrugu je u punom jeku. Voćari su zadovoljni rodom, ali ne i prvim otkupnim cenama. Aktuelan problem je i suša koja remeti sazrevanje plodova gde je jedina zaštitna mera intenzivno navodnjavanje.

BORSKI OKRUG – U borskom okrugu u toku je berba kupine, maline, breskve, ranih sorti krušaka i ranih i srednje ranih vrsta šljive. U većini voćnjaka, gde je intezivna proizvodnja plod je skinut sa oko 70 odsto površina. Aktuelna visoka temperatura ne pogoduje voću, jer isušuje list i ostalu biljnu masu i utiče na biohemijske procese koji dovode do sazrevanja ploda. Duže izlaganje jakom suncu može dovesti do opadanja ploda, pa i uginuća kompletne biljke i iz tog razloga stručnjaci savetuju navodnjavanje zasada, po mogućstvu sistemom kap po kap, kao i zasenjivanje parcela gde za to postoje uslovi, pre svega kada je reč o jagodičastom voću.

U istočnoj Srbiji najzastupljenija je šljiva koja se gaji na više od 700, a potom kruška na oko 120 hektara. Kupine i maline su slabo zastupljene u borskom kraju i zasadi zauzimaju tek oko 25 hektara. Očekivani prosečni, ovogodišnji prinosi šljive su 11, a kruške 17 tona po hektaru. Trenutna otkupna cena šljive, u zavisnoti od kvaliteta je od 40 do 50 dinara po kilogramu, a najplaćenija je malina koja se otkupljuje za oko 250 dinara.