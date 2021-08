Besplatan prevoz do jezera za osnovce i srednjoškolce

BOR – Odluka Skupštine grada Bora kojom je predviđeno da učenici osnovnih i srednjih škola, deca predškolskog uzrasta i korisnici socijalne pomoći imaju pravo, uz postojeće gradske linije, na besplatan prevoz autobusima od Bora do Borskog jezera od 15. juna do 1.septembra stupila je na snagu.

Prema rečima člana Gradskog veća u Boru Dobrice Đurića, uskoro se očekuje i dopuna ove odluke kojom bi u istom periodu za ove kategorije bio predviđen besplatan prevoz od seoskih mesnih zajednica do Bora i dalje do Borskog jezera, kako bi i deca sa sela imala iste mogućnosti. U međuvremenu napravljen je dogovor sa Bortravelom da takav sistem važi i ove godine, bez obzira na to što ova dopuna odluke još uvek nije ušla u skupštinsku proceduru.