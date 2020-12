Boljevački poljoprivredni proizvođači visko na republičkoj bodovnoj listi

BOLJEVAC-Ministarstvo poljoprivrede objavilo je bodovnu listu podnetih prijava mladih poljoprivrednika na republičkom nivou za subvencionisanje poljoprivredne proizvodnje. Zahteve za podsticaje, podnelo je više od 5.500 mladih, deset iz boljevačke opštine, koji su visoko rangirani i svi su izgledi da će i oni dobiti ovu pomoć države.

“Poljoprivrednici iz boljevačke opštine su u prvih hiljadu na listi, što je uspeh, jer su dobili dodatni broj bodova zato što se investicije nalaze na marginalnim područjima, žive na selu i među njima ima i visokoobrazovanih”, rekla je Slavica Dželatović, direktor PSSS “Agroznanje” Zaječar.

Svi učesnici ovog konkursa do 3. decembra, do kad je previđen rok za žalbe, imaju pravo prigovora na bodovnu listu. Nakon razmatranja žalbi i donošenja konačne rang liste, predviđeno je da do 19. decembra dobijena sredstva legnu na račune mladih poljoprivrednika. Konkursom je, predviđeno da maksimalan iznos, po jednom zahtevu, ne može biti veći od milion 500 hiljada dinara.