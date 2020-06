Bor na karti Evropskih pešačkih puteva

BOR – Članovi borskog udruženja “Ekobaština” su tablama i putokazima obeležili deo Evropskog pešačkog puta E4 koji prolazi područjem grada. Ovim mapiranjem, Bor je ucrtan na mrežu dugih pešačkih staza koje presecaju skoro celu Evropu. Namera je da grad, osim po rudarstvu i metalurgiji bude prepoznatljiv i po “zelenom prstenu” kojim je opasan, po jezeru, kanjonu i pećinama koje ga okružuju.

„Završeno je obeležavanje pešačkog puta E4, a info table su postavljene na četiri lokacije: kod planine Stol, zatim kod skretanja za Lazarev kanjon u Zlotu, treća je kod Podgorca, sa strane sa koje se penje na Malinik, a poslednja tabla je na Savači, na putu za Borsko jezero. Ove table su ucrtane u svetsku mapu, pa onaj ko dolazi u ovaj kraj na tabli tačno vidi mesto na kome se nalazi, na srpskom i na engleskom, kao i šta sve ima u blizini, šta može da vidi i kojim putevima da se kreće. Ono što još treba uraditi je obeležavanje samih pešačkih staza i anketiranje domaćinstava koja se nalaze na tom pešačkom putu, jer treba videti ko šta može da ponudi turistima i planinarima“, kaže Snežana Đoševska, predsednica udruženja “Ekobaština” iz Bora.

Postoji čitava mreža evropskih puteva koji prolaze kroz nedirnute oblasti, koje su obično zaštićene. Za borsko područje, bitan je evropski pešački put E4.

„Na našoj teritoriji taj put prolazi kroz najznačajnije planinske oblasti, takozvanog ’zelenog prstena’ oko Bora, to su planine Stol, Deli Jovan, Veliki i mali Krš, a prolazi i između dva najznačajnija turistička lokaliteta u Boru, a to su Borsko jezero i Brestovačka banja. Zatim se spušta na Lazarev kanjon i Lazarevu pećinu, a odatle ide preko planine Malinik na područje Bojevca, na Rtanj, Ozren, pa preko Stare planine ide dalje. Postoje i pobočni putevi, od Lazarevog kanjona do Feliks Romulijane, poznatog arheološkog nalazišta koje je zaštitio UNESCO, pa se opet vraća na Rtanj „naglasio je Dragan Ranđelović predsednik „Društva mladih istraživača“ Bor

Table se nalaze na preseku glavnih saobraćajnica pešačkih puteva, a između njih treba da se urede šumske staze i obeleže zainteresovana domaćinstva i lokaliteti koji mogu da se posete.