Boranin Boban Nikolić vicešampion Evrope u kik boksu

Bor je na takmičenjima tokom vikenda dobio vicešampiona Evrope u kik boksu, kadetskog prvaka države u kuglanju, a novu pobedu zabeležili su i fudbaleri Bora.

BOR – Takmičari kik boks kluba Bor učestvovali su sa reprezentacijom Srbije na Evropskom prvenstvu za seniore u Atini u Grčkoj. Boban Nikolić je u kategoriji do 57 kilograma osvojio srebrnu medalju, a Damir Sejdija je u disciplini do 60 kilograma stigao do bronzane medalje.

Na državnom prvenstvu za pionire, kadete i juniore u kuglanju, koje je održano u Banji Junaković u Apatinu, takmičar borskog Bakra Mateja Tadić postao je državni prvak u kategoriji kadeta u pojedinačnoj konkurenciji i kombinaciji. U kategoriji juniora Tadić je stigao do drugog mesta.

Fudbaleri Bora pobedili su u 13. kolu Zone istok na gostovanju u Kalni ekipu Midžor ubedljivo 5:0. U ostalim utakmicama Branik je na svom terenu pobedio Knjaza 3:0, Rtanj je u Boljevcu nadigrao Tanaska Rajića 3:0, Timočanin je pobedio Hajduk Veljka 4:2, Balkanski je na gostovanju bio bolji od Gnjilana 2:0, a Rudar je savladao Lužnicu 2:0. Sa svim pobedama, 36 bodova i utakmicom manje Bor je prvi na tabeli ispred Timočanina koji ima 31 bod. Balkanski je treći sa 25 bodova, Hajduk Veljko četvrti sa 23. Na dnu tebele su Knjaz sa sedam i Midžor sa četiri boda. Ove godine biće odigrano još jedno kolo Zone istok u kome Bor dočekuje desetoplasirani Rtanj.

U Borskoj okružnoj ligi Brestovac je na svom terenu pobedio Šarbanovac 3:2, Zlot je savladao Krivelj 4:1, Slatina je na gostovanju poražena od Brodoremonta 3:1, a Nemetali od Poreča 5:0. U ostalim utakmicama Mala Vrbica je savladala Urovicu 6:0, Miloševo je u gostima pobedilo Polom 3:2, a Poreč Bliznu 5:1. Kolo pre kraja jesenjeg dela takmičenja Mala Vrbica je prva sa 33 boda, a najbole plasirana ekipa iz Bora je Zlot na deobi drugog i trećeg mesta sa Slogom sa 31-nim bodom. Slatina je četvrta sa 29, Brestovac i Šarbanovac dele pozicije od petog do osmog mesta sa Miloševom i Brodoremontom sa 28 bodova, Krivelj je na 12 mestu sa 13 bodova, a Nemetali dele poslednja dva mesta sa Porečom sa 2 boda.

Košarkašice Rudara 1903 poražene su u 5. kolu Druge lige Srbije na gostovanju u Novom Sadu od Proletera 59:55. Borska ekipa je sa šest osvojenih bodova na deobi od sedmog do desetog mesta.

Košarkaši Bora takođe su poraženi u šestom kolu Prve regionalne lige na gostovanju u Knjaževcu od istoimene ekipe 78:65. Bor ima osam bodova i deli pozicije od sedmog do desetog mesta.