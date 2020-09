Boranke poražene u polufinalu Kupa Srbije od Naise

Rukometašice Bora poražene su u polufinalu Kupa Srbije u Zrenjaninu od niške Naise 22:16.

U prvom poluvremenu borska ekipa pokazala je da ima snage za takmičenje sa najboljim ekipama Srbije. U prvih pet minuta stigle su do prednosti od 3:1, ali je iskusna ekipa Naise ipak do desetog minuta uspela da izjednači. Do kraja prvog poluvremena ni jedna ekipa nije uspela da stigne do značajnije prednosti, pa se na poluvreme otišlo sa nerešenim rezultatom 9:9. Odbrana Boranki je dobro funkcionisala, a Naisa je od pet dosuđenih sedmeraca uspela da iskoristi samo jedan.

Ipak, na početki drugog poluvremena, Naisa je zahvaljujući dobroj odbrani i uspešnim napadima brzo uspela da napravi prednost od tri gola 13:10 i na deset minuta pred kraj dodatno poveće prednost na 19:12, što je bilo nedostižno za rukometašice Bora.

U finalu Kupa Srbije Naisa će se u nedelju sastati sa ekipom Jagodine koja je u drugom polufinalu savladala Bekament 34:22.