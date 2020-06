Borske teniserke uspešne na turnirima u Beogradu I Nišu

BEOGRAD, NIŠ – U Beogradu i Nišu završeni su turniri na kojima su takmičarke Teniskog kluba Bor ostvarile zapažene rezultate. Mia Ristić je osvojila turnir u organizaciji TSS Tour-a do 18 godina, u Beogradu.

U Nišu je održan Tošin memorijal, u konkurenciji devojčica I dečaka do 14 godina gde je Aleksandra Stevanović izgubila u finalu. Na istom turniru u Nišu Jana Radojković je stigla do četvrt finala. To je izuzetan uspeh teniserki iz Bora, naročito Mie Ristić.