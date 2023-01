Na prvenstvu centralne Srbije za kadete u Brusu nastupala su i četiri takmičara Džudo kluba „Bor“. Sara Šainović je zauzela prvo mesto u kategoriji +70kg, Milica Jovanović drugo mesto u kategoriji do 70kg, Stefan Petrovski je zauzeo treće mesto u kategoriji do 66kg, dok je Nemanja Canjević u istoj kategoriji do 66kg zauzeo peto mesto.

Postignutim rezultatima su svo četvoro obezbedili plasman na drzavno prvenstvo.