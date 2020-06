Borski karatisti sa Kupa doneli deset medalja

ČAČAK, BOR – U Čačku je proteklog vikenda u organizaciji Karate Saveza, održan Kup karate saveza uže Srbije za kadete, juniore i seniore u katama i borbama, pojedinačno i ekipno. Učestvovalo je više od 400 takmičara iz preko 70 klubova uže Srbije, a Karate klub „Bor“ predstavljalo je sedam takmičara, u katama i borbama u 13 kategorija. Klubu i gradu doneli su 10 medalja: dve zlatne, tri srebrne i pet bronzanih.

Emir Sejdija, osvojio je po jednu zlatnu i srebrnu medalju, obe u borbama i to u kategorijama kadeta do 57kg i juniora do 55kg, a Anica Simonović, osvojila je zlatnu u katama u klasi B kod kadetkinja. Po srebrnu medalju su osvojili Aleksandra Sejdija u borbama kod kadetkinja klasa A do 47kg i Dejan Sejdija u kategoriji juniora do 55kg. Tri bronzana odličja pripala su Anastasiji Đurić, u kategoriji juniorki u katama u apsolutnoj kategoriji, u borbama do 48kg i u kategoriji seniorki u katama. Bronzane medalje osvojili su i Zoran Horti u borbama kod seniora do 75kg i Iva Krstić, kod kadetkinja u katama klasa A.

Svi osvajači medalja su se plasirali za Kup Srbije, koji će biti održan sledećeg vikenda u Beočinu kod Novog Sada.