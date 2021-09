SKOPLJE – Takmičari Kikboks kluba Bor, kao članovi nacionalnog tima učestvovali su ovog vikenda na prvenstvu Balkana u Skoplju. Uroš Krstić, mlađi junior do 67 kg osvojio je zlatnu medalju. Stariji junior Damir Sejdija u kategoriji do 60 kg takođe je bio prvi, a zlatnom medaljom okitio se i Boban Nikolić, senior u kategoriji do 57 kilograma.

