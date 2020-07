BOR – Svetski dan borbe protiv hepatitisa, 28. jul, obeležava se pod sloganom „Budućnost bez hepatitisa“, sa naglaskom na sprečavanje hepatitisa B kod majki i novorođenčadi.

„Kako bi se povećala svest o ovoj zaraznoj bolesti, potrebno je edukovati stanovništvo o načinu prenošenja, simptomima i lečenju. Do 2018. godine, testiranje krvi na hepatitis radila je i borska transfuziologija, pa smo obolele nakon otkrivanja bolesti, slali u Kliničke centre na dalje lečenje. Ti podaci koje smo ranije imali pokazivali su da broj zaraženih u Boru godinama opada„, kaže dr Snežana Milutinović načelnik Službe transfuziologije Opšte bolnice Bor.

Hepatitis je upala jetre koja može prouzrokovati niz zdravstvenih problema ali i biti fatalna. Hepatitis se prenosi putem krvi zaražene osobe, seksualnim odnosom i preko majke na dete tokom trudnoće. Postoji pet glavnih sojeva virusa hepatitisa, a konkretno, tipovi B i C dovode do hroničnih bolesti i zajedno su najčešći uzrok ciroze jetre i raka jetre. Simptomi hepatitisa A, B i C mogu uključivati temperaturu, gubitak apetita, proliv, mučninu, nelagodnost u trbuhu, tamnu boju mokraće i žutu boju kože i beonjača.

„Mnogi zaraženi hepatitisom godinama pokazuju samo blage simptome ili uopšte nemaju simptome, pa su odgovorno ponašanje i redovna kontrola krvi načini da se bolest izbegne, odnosno otkrije na vreme kada se može i izlečiti„, napominje dr Milutinović.

Aktuelna pandemija COVID- 19 promenila je percepciju i strah od virusnih bolesti širom sveta, a apel lekara je da svaki pojedinac preuzme ličnu odgovornost i sačuva zdravlje.