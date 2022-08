Budžet po meri građana

BOR – Budžet Grada Bora za 2023. godinu biće u potpunosti kreiran u dogovoru sa građanima. Zato, nakon obilaska seoskih sredina, predstavnici Grada Bora planiraju da posete narednih dana i gradske mesne zajednice. Prvi put na tri lokacije u Boru, postavljeni su štandovi na kojima građani neposredno imaju mogućnosti da, u sklopu priprema za izradu budžeta za 2023. godinu, raznim predlozima doprinesu njegovom planiranju.

„Štandovi su postavljeni do subote svakodnevno od 9 do 11 i od 18 do 20 sati, a za vikend će biti premešteni u Brestovačku Banju gde se organizuje tradicionalna manifestacija „Dani Brestovačke banje“. Na tim mestima, na određenim obrascima, građani mogu da daju svoje predloge i ovo je najjednostavniji način da učestvuju i izradi budžeta„, rekla je Zorana Gajić, načelnik Odeljenja za finansije i javne nabavke.

Po oceni gradonačelnika Bora ovo je pravi način da se formira budžet u interesu građana i podsetio je da je 2008. gradska kasa bila „teška“ 912 miliona dinara, a 2022. više od pet milijardi dinara.

„Rast budžeta nas obavezuje, pre svega, da gradimo sa našim sugrađanima, ali daje nam zadatak da vraćamo istorijske dugove Toplane i Vodovoda i Apotekarske ustanove„, dodaje Aleksandar Milikić, gradonačelnik Bora.

Na zborovima u selima meštani su pokazali veliku zainteresovanost za učešće u pripremama za izradu budžeta. U gotovo svim sredinama tražili su dodatno asfaltiranje, proširenje javne rasvete i uređenje elektromreže.