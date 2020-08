Cena meda povoljna za pčelare

BOR – Količina meda koju pčelari mogu ove godine da očekuju je nešto veća u odnosu na prethodnu godinu, ali je i dalje mnogo manja u odnosu na 2018. godinu, koja važi za jednu od najboljih u poslednjih desetak godina, ocenjuju stručnjaci.

Prema rečima Radeta Kostadinovića, zvaničnog predavača Saveza pčelarskih organizacija Srbije, prinos meda u mnogome zavisi od mikroklime, odnosno područja u kome se nalaze pčelinjaci. U nižim predelima gde su biljke duže cvetale bilo je više meda, dok je na višim područjima bilo manje.

Cena meda je za pčelare povoljna i kreće se od pet do 5,8 evra. Povoljno je i to što je bilo dosta kiše u avgustu, čime je produženo cvetanje biljaka i ima više polena, a pčelari bi do polovine septembra trebalo da izvrše dopunu hrane u plodištima, kako bi se obezbedilo bezbedno preživljavanje pčelinjaka tokom zime, kaže Kostadinović.