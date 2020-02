Cena putarine niža za 50 dinara

Vozači koji su ovih dana iz Beograda krenuli autoputem na jug bili su iznenađeni cenama putarine na pojedinim deonicama. Za razliku od ranijih korekcija koje su uglavnom išle naviše, ovog puta su im inkasanti na naplatnim rampama tražili i do 50 dinara manje nego pre 16. januara. Tako sada vozači koji krenu iz Beograda za Smederevo umesto dosadašnjih 210 dinara sada treba da spreme 180 dinara, do Velike Plane će umesto 340 dinara izdvojiti 40 dinara manje, a do Jagodine će umesto 500 platiti 480 dinara.

Iz Puteva Srbije kažu da su zbog puštanja u rad osam novih naplatnih stanica, na istočnom i južnom kraku Koridora 10, koje su u funkciji od 16. januara, korigovane pojedine cene.