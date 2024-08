Četvrti džudo kamp „Srećno“ u Boru

Džudo klub „Bor“ organizovao je u Sportskom centru „Bobana Momčilović Veličković“ četvrti međunarodni kamp „Srećno“ na kome je učestvovalo 200 mladih takmičara iz šest zemalja. Rukovodilac kampa je ove godine Kristijam Tot, mađarski reprezentativac, osvajač olimpijskih, evropskih i svetskih medalja.

BOR – Džudo klub „Bor“ organizovao je u Sportskom centru „Bobana Momčilović Veličković“ četvrti međunarodni kamp „Srećno“. Dve stotine mladih džudista iz Bugarske, Rumunije, Severne Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije, imali su priliku da tokom tri dana nauče nove tehnike od rukovodioca kampa, mađarskog reprezentativca Kristijana Tota, osvajača olimpijske medalje u Tokiju 2021. godine i višestrukog svetskog i evropskog prvaka.

„Pre svega hvala na pozivu da da dođem u Bor, koji je veoma lep grad. nadam se da ću imati priliku i da vidim rudnik o kome sam dosta slušao i grad u celini. Mislim da je džudo kao sport ovde veoma razvijen. Lepo je raditi sa mladim takmičarima na kampu. Bez obzira na godine oni imaju mogućnost da rade sa dobrim trenerima i da prođu nešto drugačije treninge u odnosu na one koji su uobičajno organizovani u njihovim klubovima. Kamp je dobro organizovan sa dvesta takmičara iz šest zemalja, različitog uzrasta. Zaista je dobro raditi sa njima. Bio sam u mnogo džudo kampova do sada i ovo je jedan od najboljih. Planovi za moju dalju karijeru jesu da, kada prestanem da se aktivno takmičim, postanem trener. Još uvek se ne povlačim, ali će se to uskoro desiti. Sledeće godine je u Mađarskoj svetsko seniorsko prvenstvo na kome ću se verovatno boriti. Svakako planiram da ostanem u džudo sportu.“ – kaže Kristijan Tot.

„Kristijan Tot je u profesionalnom sportu 15 godina i imao je puno takmičenja i kampova i svakako ima šta da pokaže ovoj deci i da ih nači. Pre svega potrebno je da koriguju tehniku jer ima dosta grešaka, koje naravno ne mogu da se isprave za tri ili četiri dana, ali će treneri nastaviti da rade sa njima. Pored uvežbavanja tehnika, deca rade i borbe, gde se pripremaju za takmičenja koja nas očekuju već 1. septembra u Nišu.“ – naglašava Marko Nikolić, trener Džudo klub „Bor“

Za mlade takmičare ovo je veoma značajno iskustvo, kao i druženje se džudistima iz drugih gradova i država i mogućnost da sparinguju i treniraju sa njima.

Namera borskog džudo kluba koji traje više od šest decenija je da u narednim godinama nastave sa organizovanjem i širenjem kampa, koji je osamdesetih godina prošlog veka bio jedan od najznačajnijih u nekadašnjoj Jugoslaviji.