Ću Guodžu: Bor je sinonim za bogatstvo različitosti, suživot i međusobno poštovanje

Kao mesto u kojem se tradicionalno baštini višenacionalna i multukulturalna harmonija, Bor ima dušu i otvoren je za ljude iz celog sveta. Na nama je da ga svi zajedno gradimo i činimo boljim, navedeno je u čestitki generalnog direktora Srbija Ziđin Koper. – U Bor je dosad investirano 2,14 milijardi dolara, a za pet i po godina zaposlena su 2.354 nova radnika. Među njima su pretežno mladi iz Bora i okolnih sela, ali ima ih i iz Knjaževca, Zaječara, Negotina, Boljevca, Požarevca, Kladova, Donjeg Milanovca, Beograda, Pančeva, Smedereva

BOR – Povodom Dana grada i 80 godina od oslobođenja Bora u Drugom svetskom ratu, generalni direktor Srbija Ziđin Koper Ću Guodžu uputio je čestitku rukovodstvu Bora. U čestitki se, između ostalog, kaže:

„U ime kompanije Srbija Ziđin Koper i u svoje ime, čestitam vam Treći oktobar – Dan grada i 80 godina od oslobođenja Bora u Drugom svetskom ratu.

Bor je oduvek bio grad slobodarskog duha, a ovaj poseban dan prilika je da se Boranke i Borani podsete koliko je važno ceniti slobodu i živeti u demokratskom i razvijenom društvu. Na ovaj dan, pre 80 godina, Bor je oslobođen od fašističkog okupatora u Drugom svetskom ratu i od tada, pa do današnjih dana nije ugašena iskra slobode i njegovog kontinuiranog razvoja.

Treći oktobar predstavlja simbol herojstva i jedinstva naroda koji je odbranio svoje ognjište i svoju zemlju od najvećeg zla prošlog veka, pa se obeležavanjem ovog datuma odaje počast junačkim precima koji su svoje živote položili na oltar otadžbine. Njihove žrtve obezbedile su sadašnjost i budućnost žiteljima ovog grada.

Bor je danas sinonim za bogatstvo različitosti, suživot i međusobno poštovanje, a to su vrednosti koje čine temelj svakog modernog društva. To su i one vrline koje su oblikovale Bor kao primer zajedništva, gde različite kulture i tradicije koegzistiraju u harmoniji, doprinoseći autentičnom karakteru ovog kraja. Taj duh zajedništva nema samo istorijski značaj, već je i zalog za budućnost, posebno u vremenu kada je solidarnost među ljudima ključna za prevazilaženje svih izazova.

Kao mesto u kojem se tradicionalno baštini višenacionalna i multukulturalna harmonija, Bor ima dušu i otvoren je za ljude iz celog sveta. Na nama je da ga svi zajedno gradimo i činimo boljim.

Ziđin Koper je od dolaska u Srbiju, u Bor investirala 2,14 milijardi dolara i za pet i po godina zaposlila 2.354 nova radnika. Među njima su pretežno mladi iz Bora i okolnih sela, ali ima ih i iz Knjaževca, Zaječara, Negotina, Boljevca, Požarevca, Kladova, Donjeg Milanovca, Beograda, Pančeva, Smedereva itd.

Kompanija će nastojati da i u vremenu pred nama popravlja standard građana Bora, želeći da se svakog narednog 3. oktobra okupljamo verujući u još bolju budućnost. Želimo da, zajedno sa svima vama, razvijamo rudarstvo, da ono bude zeleno i da, uz povećanje proizvodnje, omogućimo i povećanje kvaliteta života ljudi u Boru, kroz bolju zaštitu životne sredine i viši standard.

Uveren da grad može da bude bolje mesto za život ukoliko svi zajedno, u godinama koje dolaze, budemo radili na napretku i boljitku Bora, upućujem još jednom najiskrenije čestitke povodom 3. oktobra, Dana grada i 80 godina od oslobođenja Bora u Drugom svetskom ratu“.